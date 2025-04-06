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Kahramanmaraş'ta Üçüncü Kattan Düşen Kişi Yaralandı

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Kahramanmaraş'ta bir kişi, üçüncü kattaki evinin penceresinden dengesini kaybederek yan binanın çatısına düştü. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Üçüncü kattan başka bir evin çatısına düştü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kişi, üçüncü kattaki evinden yandaki binanın çatısına düşerek yaralandı.

Olay, Elbistan ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi açıklanmayan bir kişi üçüncü kattaki evinin penceresinden dengesini kaybederek başka bir binanın çatısına düştü. Olayı fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından alınan yaralı sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta Üçüncü Kattan Düşen Kişi Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa
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