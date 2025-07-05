Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde otomobil ve pikabın çarpışması sonucu 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, abisi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta otomobil ve pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Onikişubat ilçesi Hacımustafa Çiftliği Mahallesi Aksu Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.K. idaresindeki 46 475 plakalı Tofaş marka otomobil köprü üzerinde seyir halindeyken A.Y. idaresindeki 46 AID 942 plakalı pikapla çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Musa K. (13) hayatını kaybetti, sürücü olan abisi ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti. Hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni ise morga gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Başkan yardımcısının baklava kutusundaki 110 bin Euro'luk rüşveti aldığı anlar kamerada

Baklava kutusundan 110 Bin Euro çıkmıştı! İşte rüşveti aldığı anlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaprak Dökümü'nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü

Yaprak Dökümü'ne ev sahipliği yapan köşkün son hali çok konuşulacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.