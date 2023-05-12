Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. M.E.D idaresindeki 46 AEP 372 plakalı otomobil karayolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki aydınlatma direğine ve palmiye ağacına çarptıktan sonra savrularak aynı istikamete seyir halinde olan R.S. idaresindeki otomobile çarparak durdu.

Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası gelen ekipler, Tarık Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada ağır yaralanan Batım Pektaş ise kaldırıldığı Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan M.E.D. ve M.E.D'nin ise de hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kazanın görgü tanığı Neşet Tahtadelen, "Seyir halinde giden araç direğe ve ağaca çarpıp takla atıyor. İki kişi hayatını kaybetti" dedi.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından kazaya karışan otomobil yol dışı edildi. Kısa süreli trafiğe kapanan karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.