Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 FY 801 plakalı Volkswagen marka minibüs kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüste bulunan 2 yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yolcu konumda bulunan A.Ç isimli kadın hayatını kaybetti. Olay yeri incelemenin ardından yolcu konumdaki kadının cansız bedeni Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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