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Kahramanmaraş'taki fabrika yangını dron ile görüntülendi

Kahramanmaraş'taki fabrika yangını dron ile görüntülendi
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Kipaş Holding'e ait tekstil fabrikasında çıkan yangında 1 itfaiye eri ve 1 işçi dumandan etkilendi. Yangına müdahale sürerken doğalgaz borusu da patladı.

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın dron ile görüntülendi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Kipaş Holding'e bağlı tekstil fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında fabrikadan yükselen yoğun dumanlar çevreyi kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına ekipler müdahale ederken, yoğun dumandan 1 itfaiye eri ile 1 fabrika işçisi etkilendi. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken doğalgaz borusu da patladı. Patlama sonucu çevrede daha geniş güvenlik önlemi alınırken yangına müdahale sürüyor.

Öte yandan yangın bölgesi, dron ile görüntülendi. Görüntülerde alevlerin yükselmesi ve ekiplerin müdahalesi görüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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