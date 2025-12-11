'Su' cinayeti davasına devam edildi

Kahramanmaraş'ta bir kişinin iş yerinde su istediği için çıkan tartışmada sopayla darbedilerek öldürülmesine ilişkin davada 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

6 Eylül 2024'te Küçük Sanayi Sitesi'nde bir fabrikanın önünde iddiaya göre çalışanlardan su isteyen Mesut Kazancı (30), işçilerin hortumu göstermesi üzerine "Bardağınız yok mu?" diye karşılık vermiş, çıkan kavgada iş yeri çalışanlarından Ahmet I. ve Erman N., Kazancı'ya sopayla saldırmıştı. Ağır yaralanan Kazancı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgil, Ahmet I. ile Erman N. (43), Abdullah H. (25), Veysel D. (39) ve Yusuf Ü. (38) hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, olaya ait görüntüleri sildiği öne sürülen Hacer D. (35) hakkında ise 'suç delillerini yok etme' suçundan 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı. Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın 3'üncü duruşması görüldü. Duruşmada 5 sanığın suçu iştirak halinde işledikleri belirtildi.

Duruşmaya tutuklu sanık Ahmet I. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, diğer sanıklar ise duruşmada yer almadı. Mahkeme başkanı duruşmada Kazancı'nın annesi Gül, babası Ahmet, eşi Sena ve avukatlarına söz verdi. Kazancı'nın ailesi suçluların cezalandırılmasını talep ederek, şikayetlerine devam ettiklerini ifade etti. Kazancı ailesinin avukatı Murat Çullu ise, eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Tutuklu sanık Ahmet I., "Daha önceki beyanlarımı tekrar ediyorum. Bu işin bir tek günah keçisi ben miyim? Sinir hastası oldum, ilaç kullanıyorum. O nedenle mahkeme huzuruna gelemedim" dedi.

Mahkeme, sanık Ahmet I.'nın tutukluluk halinin ve diğer sanıkların adli kontrol kararının devamına, eksik hususların tamamlanmasına karar vererek duruşmayı 20 Şubat 2026'ya erteledi.

Duruşma sonrası açıklama yapan anne Gül Kazancı, "Ben bir anne olarak davamın arkasındayım. Adalete güveniyorum. Adalet istiyorum. Bir su için evladımı öldürdüler ve içeride yurt dışı yasağının kalkmasını istiyorlar. Benim oğlum ölmüş, bir cinayet var. Adalete, hakimime, mahkemeye güveniyorum" diye konuştu.

Baba Ahmet Kazancı ise, "Yaradan bunların cezasını verecek. Adaletimiz de bu cezayı verecek. Bu benim yaşadığım acıyı kendiler de yaşayacak" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ