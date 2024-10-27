Kahramanmaraş'ta Sarp Arazideki Yangın 3 Gün Sürediyor
Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesinde bulunan Küçüksır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 3 gündür devam eden yangına, helikopter desteğiyle zorlu müdahaleler sürüyor.
Kahramanmaraş'ta sarp arazide çıkan yangın 3 gündür devam ediyor. Ekipler, helikopter desteğiyle zorlu müdahaleyi sürdürüyor.
Yangın, Onikişubat ilçesine bağlı Küçüksır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 3 gün önce çıktı. Yangının çıkmasıyla ekipler sarp arazideki ormanlık alana giderek müdahaleye başladı. Kontrol altına alınan yangın devam ederken ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Sarp arazideki yangına helikopterler de yangını söndürmek için havadan destek veriyor. - KAHRAMANMARAŞ