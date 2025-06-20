Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 20 yaşındaki sürücü A.İ.Ç. otomobilinin kontrolden çıkarak takla atması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu genç sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'nde bulunan İmran Kılıç Köprüsü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki A.İ.Ç. idaresindeki 80 ACR 989 plakalı otomobil, sürücüsünün yolda bulunan dubaları son anda fark ederek ani hareket etmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil takla atıp refüje çarptı. Çevredekiler yardıma koşarken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında A.İ.Ç.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor

Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor

Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor

Darphane, Galatasaray için para basıyor! İşte adet sayısı ve fiyatı
İran destekli grup ABD'yi tehdit etti: Üsler, ördek avına dönüşecek

Savaş sürerken bir grup daha ABD'yi açık açık tehdit etti
77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor

77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.