Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda şüpheli ölüm

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki ormanlık alanda 20 yaşındaki genç ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Çamlık Mahallesi'nde devriye görevi yapan ekipler, orman yolu kenarında park halinde bulunan 46 DJ 170 plakalı aracı incelemek üzere durduklarında, aracın sağ tarafında kanlar içerisinde yerde yatan B.A'yı buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı çalışma yapıldı. İncelemelerin ardından şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ