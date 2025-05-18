Kahramanmaraş'ta Ölümcül Motosiklet Kazasının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kahramanmaraş'ta Ölümcül Motosiklet Kazasının Görüntüleri Ortaya Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden Mikail Toslak’ın kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Toslak, yaya geçidinden geçerken motosikletten aldığı darbeyle ağır yaralanarak hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Ölümlü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden kentin sevilen siması Mikail Toslak'ın kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 26 Nisan Cumartesi günü Onikişubat ilçesi Şekerdere Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.Z. idaresindeki 46 AJU 642 plakalı motosiklet, yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan Mikail Toslak'a çarptı. Kazada yaya ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Toslak, hastanede yapıla tüm müdahalelere rağmen 5'inci günde hayatını kaybetti. Toslak'ın cenazesi Abdülhamidhan Camii'nden düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehrin tanınan saf ve temiz simalarından biri olarak bilinen Toslak'ın motosikletin çarpmasına ilişkin kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Toslak'ın yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve o sırada seyir halindeki bir motosikletin çarptığı görüldü. Kaza sonrası yerde savrulan Toslak kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan açıklama var
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret

PKK'nın fesih kararı sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret
Bakan Şimşek'i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum

Bakan Şimşek'i küplere bindiren iddia: O kişiyi tanımıyorum
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
Can pazarı kamerada! Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar

Can pazarı kamerada! Gemi köprüye çarpınca askerler asılı kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı

İsrail'i yatağından kaldıran saldırı! Şüphe ettikleri tek bir grup var
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu

Kiralık yolladıkları futbolcu gittiği takımda kral oldu
Tarihte ilk! 3. Lig ekibi bir maçını kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak

3. Lig ekibi bir maçı daha kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak
19 Mayıs'ta 3 büyükşehirde toplu taşıma ücretsiz olacak

Yarın 3 büyükşehirde toplu taşıma ücretsiz olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.