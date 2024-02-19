Müdürden sınıf öğretmenine taciz iddiasına soruşturma başlatıldı

Olay, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre, okul müdürü N.S., aynı okulda görev yapan sınıf öğretmeni A.M.'yi mesaj atarak taciz etmeye başladı. Öğretmenin şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. Milli Eğitim Müfettişleri Başkanlığı tarafından da idari soruşturma açıldı. Okul müdürü, müdür yardımcısı ve bir öğretmen görevinden uzaklaştırıldı.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş Valiliği, taciz iddiaları hakkında yazılı açıklama yaparak konunun titizlikle takip edildiğini ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna yansıyan Dulkadiroğlu ilçemizdeki bir ilkokulda taciz iddialarıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bahse konu iddialarla ilgili Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanlığınca idari soruşturma yapılmış, ayrıca daha kapsamlı bir inceleme/soruşturma yapılması için Milli Eğitim Bakanlığından müfettiş talebinde bulunulmuştur.

ŞİKAYETÇİ ÖĞRETMEN BAŞKA BİR OKULDA GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLDİ

Soruşturmanın selameti için şikayetçi öğretmen A.M. talebi doğrultusunda başka bir okulda geçici görevlendirilmiş, okul müdürü N.S. ile aynı okul müdür yardımcısı N.Y. ve yine aynı okul öğretmeni Ö.A. soruşturma sürecinde Valiliğimizce, 657 sayılı Kanun'un 137. Maddesi kapsamında görevden uzaklaştırılmıştır.

İddialarla ilgili adli ve idari işlemler valiliğimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."