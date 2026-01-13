Haberler

Ev sahibi, duvar çökmesini 'deprem' zannetmiş

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde etkili olan yağışlar sonrası bir istinat duvarı çöktü. Müstakil evde yaşayan Mehmet Sagur, gürültüyle uyandıklarını ve deprem olduğunu düşündüklerini aktardı. Olay sonucunda çevredeki binalar tahliye edilirken, güvenlik güçleri bölgeyi mühürledi.

Kahramanmaraş'ta etkili olan yağışların ardından istinat duvarının çökmesiyle panik yaşayan müstakil evde yaşayan Mehmet Sagur, "Gürültüye uyandık, deprem oluyor sandık" dedi.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bayazıtlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir bina ve müstakil evin arasındaki istinat duvarı gece saat 03.15 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin yaşandığı bölgedeki yıkım gündüz daha net ortaya çıktı. Müstakil evde yaşayan Mehmet Sagur, büyük bir gürültüyle uyandıklarını belirterek, ilk anda deprem olduğunu düşündüklerini ifade etti. Evlerin sallandığını aktaran Sagur, dışarı çıktıklarında istinat duvarının çöktüğünü gördüklerini söyledi. Sagur, "3'ü çeyrek geçe bir gürültüye uyandık, deprem oluyor sandık. Malum biliyorsunuz depremden çıktık biz de o şeyi yaşadık. Deprem gürültüsü gibi geldi, ev sallandı. Dışarı çıktığımızda binanın istinat duvarının üstümüze çöktüğünü gördük. Burayı yapan firmaya daha önceden bizim ev sahibi avukatı aracılığıyla itirazda bulundu. Müteahhit ile görüştüler ama bir netice alamadılar. Şu an süreç ne olur, nasıl olur bilmiyorum. Onu kendileri müteahhitle görüşecekler. Biri beş katlı, biri üç katlı. Bir de arkada, yanda tek katlı bir bina vardı. İki tane yaşlı komşumuz, onları da tahliye ettiler. Şu an çevrede kimse kalmadı. İki gece polisi, AFAD'ı, itfaiyeyi hepsini çağırdık. Geldiler, binalara da baktılar. Zaten polis mühürledi binayı. Tahliye etti" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
