İnşaattan düşen işçi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir inşaatta 1'inci kattaki işçi dengesini kaybederek düştü. Yaralı işçi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın 1'inci katından dengesini kaybederek yere düşen işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı işçiyi sağlık ekiplerine teslim etti. Durumu iyi olduğu öğrenilen işçi hastaneye kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa