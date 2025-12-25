İnşaattan düşen işçi yaralandı

Kahramanmaraş'ta çalıştığı inşaatın 1'inci katından düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın 1'inci katından dengesini kaybederek yere düşen işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı işçiyi sağlık ekiplerine teslim etti. Durumu iyi olduğu öğrenilen işçi hastaneye kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ