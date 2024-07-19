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Kahramanmaraş'ta inşaat demiriyle yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

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Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit İlçesi'nde bir kadının ayağına inşaat demiri girdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle demir kesildi ve yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kahramanmaraş'ta ayağına inşaat demiri giren vatandaş yaralandı.

Olay, Çağlayancerit İlçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kadının ayağına inşaat demiri girdi. Acı içinde yere düşen kadının yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Ekiplerin müdahalesi ile ayağa giren demir kesildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası polis inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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