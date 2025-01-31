Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan Mehmet Mazı (25) ve A.P. adlı şahıs, konuşmaya karar verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Husumetlisi ile yüzleşmek için cep telefonundan konum yollayan Mehmet Mazı, konuma gelen husumetlisi A.P.'nin otomobilinden çıkarttığı silahla ateş etmesi sonucu hayatını kaybederken olay yerinde bulunan R.A ise yaralandı. Olayı gerçekleştiren A.P. ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Mazı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Mehmet Mazı'nın cansız bedeni morga kaldırıldı.