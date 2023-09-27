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Kahramanmaraş'ta düğünde tabancayla havaya ateş açıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir düğün konvoyu esnasında tabancayla havaya ateş açıldı. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Herhangi bir can kaybının olmadığı belirtildi.