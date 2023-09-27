Kahramanmaraş'ta düğünde tabancayla havaya ateş açıldı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir düğün konvoyu esnasında tabancayla havaya ateş açıldı. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Herhangi bir can kaybının olmadığı belirtildi.
Düğün magandaları havaya böyle ateş açtı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir düğünde tabancayla havaya ateş açıldı.
Olay, Onikişubat ilçesi Çukurhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Gerçekleşen bir düğün konvoyu esnasında evlerin arasında, kalabalığa rağmen tabancayla havaya ateş açıldı. Tabancalarına sarılan magandaların havaya kurşun yağdırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonunun kamerasına yansıdı.
Olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa