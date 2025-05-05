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Kahramanmaraş'ta Devrilen Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Devrilen Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ta yükünü boşaltırken devrilen kamyonun altında kalan sürücü Mehmet Önal yaşamını yitirdi. Olay Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi yolu üzerinde meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yükünü boşaltırken devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yükünü boşaltırken devrilen kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi yolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Önal İdaresindeki 21 AR 206 plakalı toprak yüklü kamyon yükünü boşaltırken aracın ön kısmı yükselmesi ile panikle sürücü dışarı atlamak istedi. O sıra da dengesini kaybeden sürücü yana devrilen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücünün cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı. Hayatını kaybeden Önal'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa
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