Kahramanmaraş'ta Define Avcılarına Operasyon: 10 Kişi Yakalandı
Kahramanmaraş'ta izinsiz kazı yapan 10 define avcısı, İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda yakalandı. Operasyonda çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17-23 Eylül tarihleri arasında Onikişubat ve Çağlayancerit ilçelerinde izinsiz kazı yapan define avcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 1 adet alan tarama cihazı, 1 adet dedektör, 1 adet bilgisayar, 1 adet flash bellek, 1 adet yılan kamera ve çantası, 10 litre benzin, 1 adet dedektör bataryası, 1 adet GPR radar cihazı, 1 adet su pompası, 1 adet karot makinası, 1 adet çekiç, 2 adet kayış, 1 adet levye, 11 adet karot makinesi uzatma ucu, 2 adet karot makinası delici ucu, 1 adet karot makinası ayağı, 1 adet jeneratör, 2 adet matkap, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet hilti, 60 metre elektrik kablosu, 2 adet manivela ve 6 metre karot makinası baskı hortumu ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli define avcısı yakalanırken, haklarında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ