Kahramanmaraş'ta Define Avcılarına Operasyon: 10 Kişi Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Define Avcılarına Operasyon: 10 Kişi Yakalandı
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta izinsiz kazı yapan 10 define avcısı, İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda yakalandı. Operasyonda çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta izinsiz kazı yapan define avcılarına yönelik operasyonda 10 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17-23 Eylül tarihleri arasında Onikişubat ve Çağlayancerit ilçelerinde izinsiz kazı yapan define avcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 1 adet alan tarama cihazı, 1 adet dedektör, 1 adet bilgisayar, 1 adet flash bellek, 1 adet yılan kamera ve çantası, 10 litre benzin, 1 adet dedektör bataryası, 1 adet GPR radar cihazı, 1 adet su pompası, 1 adet karot makinası, 1 adet çekiç, 2 adet kayış, 1 adet levye, 11 adet karot makinesi uzatma ucu, 2 adet karot makinası delici ucu, 1 adet karot makinası ayağı, 1 adet jeneratör, 2 adet matkap, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet hilti, 60 metre elektrik kablosu, 2 adet manivela ve 6 metre karot makinası baskı hortumu ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli define avcısı yakalanırken, haklarında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
