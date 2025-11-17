Kahramanmaraş'ta Çocuk Arkadaşını Kazara Vurarak Öldürdü

Kahramanmaraş'ta bir çocuk, şakalaştığı arkadaşını kazara silahla vurarak ölümüne neden oldu.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kanuni Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki M.K, aynı yaştaki arkadaşı Mustafa Ö.'yü babasına ait iş yerinin ofisinde oturdukları sırada tabancayla şakalaşırken kazara vurdu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Ö., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. M.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ