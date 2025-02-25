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Kahramanmaraş'ta çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, M.Ç. isimli şüphelinin Dulkadiroğlu ilçesinde yaşı küçük mağdur A.B'ye cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlattı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Şüpheli hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan gözaltı kararı verildi. Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli M.Ç, adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Böylelerini kızgın çubuğa oturtmalı

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