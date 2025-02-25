Kahramanmaraş'ta çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, M.Ç. isimli şüphelinin Dulkadiroğlu ilçesinde yaşı küçük mağdur A.B'ye cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlattı.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Şüpheli hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan gözaltı kararı verildi. Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli M.Ç, adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Umut Halavart - 3.Sayfa