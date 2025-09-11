Haberler

Kahramanmaraş'ta Bıçaklı Saldırı: Engelli Genç Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Bıçaklı Saldırı: Engelli Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen bıçaklı saldırıda, yüzde 50 engelli Onur Toy hayatını kaybetti. Acılı anne, katillerin cezasız kalmaması için yetkililere çağrıda bulundu.

Kahramanmaraş'ta bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 34 yaşındaki yüzde 50 engelli Onur Toy'un annesi Özay Tay, "Benim yavrum yüzde 50 engelliydi, karıncayı bile incitmezdi. Lütfen bu canileri büyütmesinler, başka annelerin yüreği yanmasın" dedi.

Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 1 Eylül tarihinde meydana gelen olayda, 34 yaşındaki Onur Toy, arkasından yaklaşan 17 yaşındaki F.G. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Toy, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Toy'un bıçaklanma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Cinayet zanlısı F.G.(17) yakalanarak tutuklandı, yanındaki E.Ç ise serbest kaldı.

"Benim gariban yavrum yüzde 50 engelliydi"

Acılı anne Özay Tay, "Benim gariban yavrumun suçu günahı neydi? Yüzde 50 engelliydi, kimseye zararı yoktu "diyerek gözyaşı döktü. Olayla ilgili 1 kişinin tutuklandığını diğerinin serbest bırakıldığını belirten Tay, "Konuşacak bir şey bulamıyorum. Benim gariban yavrum yüzde 50 engelliydi, suçu günahı neydi? Karıncayı bile incitmezdi. Lütfen bu canileri beslemesinler, büyütmesinler. Çocuk değil bunlar, birer cani. Başka annelerin de yüreği yanmasın. Biz dışarı çıktığımızda arkamıza bakarak mı gezeceğiz? Polislerimizin, bekçilerimizin bile can güvenliği yok. Yakalanıyorlar, geri bırakılıyorlar. Allah rızası için yalvarıyorum; bırakmasınlar, serbest kalmasınlar. Yavrumu herkes severdi, okulunda öğrenciler bile 'Onur abimiz olmazsa okula gitmeyiz' demişler. Oğlumun adını kirletmeye çalışmasınlar, o hep saygılı, temiz yürekli bir evlattı. Kendisi bir zaten ipek, ipek, ipek. Ben onu bebeğim diye severdim. Her tıraşa gidip gelmesin de. Anneciğim derdi, yakışıklı oğlun tıraş oldu öper misin derdi. Bunda da yavrum onun için geliyormuş acele acele. Görüyorlar. Göz önünde "ifadelerini kullandı.

Kardeşi, diğer şüphelinin de tutuklanmasını istedi

Onur'un kardeşi Nazlıcan Tay ise, "Benim abim yüzde 50 engelli. Kendi halinde, işinde, gücünde. Kimseye bulaşmayan, zararı olmayan bir insandı. Bunu neden bu şekilde ölümü layık gördüler bilmiyorum. Ama aynı acıyı dilerim ki Rabbimden yaşasınlar. Yaşamadıkları sürece anlamayacaklar çünkü. Benim bir engelli abim daha var. Serbest bırakılan şahıs E.Ç'nin de tutuklanmasını istiyorum. Ben bir abimi kaybettim, bir abimi daha toprağa veremem. Gözüm arkada, ben abimi dışarıya gönderemem. Kendi şahsıma bile can güvenliğim olduğunu düşünmüyorum. Çünkü canice. Hiç gözünü kırpmadan, tereddüt etmeden öldürüyor. Benim abim hepinizin evladı olabilirdi. Çocuğu olabilirdi, kardeşi olabilirdi. Bize bu acıyı yaşatanların hiçbir şekilde cezasız kalmasını istemiyorum. Sesimiz olun istiyorum. Bizimle beraber ağlayın. Yüreğimize bir nebze de olsa bir soğukluk ekleyin istiyorum. Gereken neyse yapılsın istiyorum. Adı çocuk sıfatıyla adlandırılıp cezasız kalması asla kabul etmiyorum. Abim öldüğü için, kendini savunamayacağı için atılan asılsız iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum. Çok kötüyüz. İğnelerle, serumlarla ayakta duruyoruz biz. Ne diyeceğimi, ne söyleyeceğimi bilmiyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail, Suriye'de Türk askerini mi vurdu? Olay yaratan iddiaya MSB'den yanıt

İsrail, Türk askerini mi vurdu? Bomba iddiaya MSB'den yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu

Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.