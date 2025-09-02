Kahramanmaraş'ta Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 2 Gözaltı

Kahramanmaraş'ta Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 2 Gözaltı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen bıçaklı saldırıda 34 yaşındaki Onur Toy hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen bıçaklı saldırı olayı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 34 yaşındaki Onur Toy bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili bıçağı kullanan şüpheli F.G., polisin çalışmasıyla yakalandı. Suçunu itiraf eden şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Toy, ise bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan saldırı anlarının bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildiği ortaya çıktı.

Görüntülere, Toy'un arkasından gelen 2 kişiden F.G.'nin (17) elindeki bıçakla Toy'a saldırıp bıçakladıktan sonra kaçtığı yansıdı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
