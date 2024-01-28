Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga kamerada

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kahramanmaraş'ta halk otobüsü şoförü bıçaklandı.

Kahramanmaraş'ta halk otobüsü şoförü bıçaklandı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Onikişubat ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre otobüste çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada ismi öğrenilemeyen otobüs şoförü, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kafasından ve bacağından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şoförü hastaneye kaldırırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş kavga 3.Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu? AK Parti Şanlıurfa ilçe adayları kimler? 28 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 28 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 28 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 28 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 28 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 27-28 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 28 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Adana Demirspor - Hatayspor maç özeti! (VİDEO) Adana Demirspor - Hatayspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 29 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 29 Ocak Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Adana Demirspor - Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Adana Demirspor - Hatayspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Las Palmas - Real Madrid maç özeti! (VİDEO) Las Palmas - Real Madrid maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Las Palmas - Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Las Palmas - Real Madrid maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title