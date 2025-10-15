Kahramanmaraş'ta Arazi Anlaşmazlığı Kavgaya Dönüştü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi, baba ve oğul tarafından sopa ve tüfek dipçiğiyle kızının gözü önünde darbedildi.

Olay, 12 Ekim günü Elbistan ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.D. ve B.D. ile V.K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Baba ve oğul olduğu öğrenilen 2 şahıs, komşuları V.K.'yi sopa ve av tüfeğinin dipçiğiyle darp etti. Kızının gözü önünde darbedilen ve yaralanan baba, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan iki şüpheli ise işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ