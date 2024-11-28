Kahramanmaraş'ta 4.1 Büyüklüğünde Deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'tan alınan bilgiye göre depremin merkez üssü Göksun. İlk belirlemelere göre olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afad Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre 10.18'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.