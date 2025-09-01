Kahramanmaraş'ta 3. Kattan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

Kahramanmaraş'ta 3. Kattan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı
Afşin ilçesinde evinin camından düşen 10 yaşındaki Yusuf Çınar B., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Beğceğiz Mahallesi Efsus Turan Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 katlı binada oturan Ö. ve Y.B.'nin 10 yaşındaki çocukları Yusuf Çınar B., henüz bilinmeyen nedenle evlerinin camından aşağı düştü. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldıran ağır yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
