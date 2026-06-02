Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kahramanmaraş'ta polisin uyuşturucu ticareti şüphelilerine yönelik düzenlediği operasyonda 187 bin 134 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olduğu belirtilen 187 bin 134 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik uzun süren teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenledi. 31 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 187 bin 134 sentetik ecza hapı, 0,08 gram kokain maddesi, 3 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 2 ruhsatsız tüfek, 4 tüfek şarjörü, 36 kartuş, 14 9.19 milimetre fişek ile 10 adet 7.65 milimetre fişek ele geçirildi.

Operasyonla ilgili M.T., S.B., M.S.K. ve K.B. isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi. M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
