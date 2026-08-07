Haberler

Kahramanmaraş’ta 13 yıl hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında; bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan N.S. ile kasten öldürme suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan Ö.Ç. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Terörsüz Türkiye yasası komisyonda! Toplantı öncesi gerginlik çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta video çekerken sivil polise yakalandılar: Karım benim

Sivil polisler "Sapık" sanıp yardıma koştu, gerçek çok başka çıktı
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Türk ev tekstili devi Rusya'dan çekiliyor! Tüm mağazalarını kapatacak

Türkiye'nin ünlü markasından radikal karar! Tüm mağazalarını kapatıyor
13. Dijital Medya Çalıştayı Iğdır'da başladı: Hadi Özışık, internet yasasının perde arkasını anlattı

Gazeteci Hadi Özışık, internet yasasının perde arkasını anlattı
Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon lira harcadı, 20 günde bitirdi

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon harcadı, 20 günde bitirdi
Yargıtay’dan primle çalışanlara müjde! Tazminatına eklenecek

Çalışanlara müjde! Tazminata eklenecek
Bulgaristan'da yeni dönem yarın başlıyor! Artık sadece Euro kullanılacak

144 yıl sonra bir ilk yaşanacak! Yeni dönem yarın resmen başlıyor