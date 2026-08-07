Kahramanmaraş’ta 13 yıl hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında; bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan N.S. ile kasten öldürme suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan Ö.Ç. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı