Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 22.08'deki depremin yerin 7.11 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtirken, sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi 4 büyüklüğünde depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın verdiği bilgilere göre deprem saat 22.08'de meydana geldi ve büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.
Yerin 7.11 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, ekipler olumsuz bir durumun olup olmadığını belirlemek için sahada incelemelere başladı.
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa