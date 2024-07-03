Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 10,3 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, Kahramanmaraş'ın yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem paniğe yol açtı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi 3,5 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
KAHRAMANMARAŞ'TA 3,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19.43'te 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 10,3 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3,6
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,6 olarak açıkladı. Kandilli, depremin yerin 5 kilometre derinliğinde yaşandığını belirtti.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.