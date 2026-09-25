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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda motosiklet polis aracına çarptı, 2 kişi yaralandı

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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda motosiklet polis aracına çarptı, 2 kişi yaralandı
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde motosiklet, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait ekip aracına çarptı. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı; ilk müdahaleyi polisler yaptı, hastaneye kaldırılan yaralıların durumu iyi.

Kahramanmaraş'ta motosikletin polis otosuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu İlçesi Karacasu Mahallesi Doğu Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet seyir halindeyken Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekip aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi yaralandı. İlk müdahaleyi polislerin yaptığı kazada ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası trafik polisleri inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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