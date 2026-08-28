Yıldırım Düşmesi Ahır Dağı'nda Yangın Çıkardı: Biri Kontrol Altında

Kahramanmaraş'ta sağanak sırasında yıldırım düşmesi sonucu Ahır Dağı'nın iki farklı noktasında çıkan orman yangınlarından biri ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, diğer yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, Kahramanmaraş şehir merkezindeki Ahır Dağı Sulu Tarla ve Cancık mevkiinde çıktı. Etkili olan sağanak sırasında yıldırım düştü. Düşen yıldırımlar nedeniyle çıkan yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, çok sayıda yangın söndürme aracı ve personel sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile Cancık mevkiindeki yangın kontrol altına alınırken, Sulu Tarla mevkiindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, kentte yer yer sağanak yağış da etkili oluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı