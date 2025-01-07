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Kahramankazan'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kahramankazan'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin yön levha direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, araç sürücüsü yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yön levha direğine çarpmasıyla meydana gelen kazada, aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Çevreyolu Saray Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DOR 673 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yön levha direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü cenaze arabasıyla morga götürülürken polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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