Kahramankazan'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yön levha direğine çarpmasıyla meydana gelen kazada, aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Çevreyolu Saray Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DOR 673 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yön levha direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü cenaze arabasıyla morga götürülürken polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA