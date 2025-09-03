Haberler

Kağızman'da Yüksek Ses ve Abartı Egzoz Uygulamaları Sürüyor

Güncelleme:
Kars'ın Kağızman ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüksek ses ve abartı egzoz kullanan araçlara karşı denetimlerini artırdı. Yapılan uygulamalarda 167 motosiklet kontrol edilirken, 96 sürücüye ceza verildi ve 13 araç trafikten men edildi.

Kağızman'da polis yüksek ses ve abartı egzoz kullanımına izin vermiyor.

Kars'ın Kağızman ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik uygulamalar sürüyor.

Polis ekiplerince yapılan yüksek ses ve abartı egzoz kullanan araçlara yönelik uygulamalarda çok sayıda araç kontrol edildi.

Polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 167 motosiklet kontrol edildi. 96 sürücüye idari para cezası uygulandı. 13 mevzuata aykırı araç trafikten men edildi.

Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce bu tür uygulamaların yapılacağı öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
