Kağızman'da Traktör ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü
Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü M.Ç. hayatını kaybetti. Olay, traktör ve motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kağızman'da traktör ile motosiklet çarpıştı. Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Kars'ın Kağızman ilçesi Günendi köyü girişinde meydana geldi. Günendi köyünden Kağızman istikametine seyir halindeki traktör Kağızman Akçay köyü yönünde seyir halindeki motosikletle çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü M.Ç.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kağızman Devlet Hastanesi'ne sevk etti. M.Ç. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
