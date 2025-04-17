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Kağızman'da Arı Kovanı Hırsızları Yakalandı

Kağızman'da Arı Kovanı Hırsızları Yakalandı
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Kars'ın Kağızman ilçesinde jandarma ekipleri, arı kovanı hırsızlığı olayına karışan iki şüpheliyi yakaladı. Ele geçirilen 49 arı kovanı, mağdur olan vatandaşa teslim edildi.

Kağızman'da arı kovanı hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde bağlı Tomruktaş köyünde meydana gelen arı kovanı hırsızlığı olayını aydınlatılması için Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan kapsamlı çalışmalarda olay şüphelisi olduğu tespit edilen 2 şüpheli, Kağızman'da yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte toplam 49 arı kovanı ele geçirildi. Arı kovanı hırsılarının Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Gaziler köyünde meydana gelen arı kovanı hırsızlığı olayı şüphelileri ile aynı kişiler olduğu da ortaya çıktı.

Jandarma ele geçirilen kovanları, mağdur olan kovan sahibi vatandaşlara teslim etti. Arı kovanı hırsızlığını gerçekleştiren şüpheli 2 kişi ise adli makamların talimatları doğrultusunda gözaltına alındı.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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