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Kağıthane'de trafik kavgası: Servis şoförünü kuzenine vurdurdu o anlar kamerada

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Kağıthane'de trafikte yol verme tartışması nedeniyle servis şoförü Muzaffer Ş. ile otomobil sürücüsü Serhat S. arasında kavga çıktı. Olay yerine motokurye ile gelen Serhat S.'nin kuzeni Ramazan S., Muzaffer Ş.'yi silahla vurdu ve darbetti. Olayın ardından kaçan Ramazan S., Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı. Olaya karışanların suç kayıtları olduğu belirlendi.

-KAĞITHANE'de servis şoförü Muzaffer Ş. (47) ile araç sürücüsü Serhat S. (32) arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı. Sürücünün haber vermesi üzerine yoldan motokurye çevirerek olay yerine gelen kuzeni Ramazan S. (34), servis şoförünü önce silahla vurdu ardından da darbetti. Olay anları cep telefonu kamerasına yansırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Ramazan S. tutuklandı.

Olay, 4 Mart Salı günü saat 19.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede seyir halinde olan servis şoförü Muzaffer Ş. ile 16 BIA 390 plakalı otomobil sürücüsü Serhat S. arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sürücü Serhat S. cep telefonuyla kuzeni Ramazan S.'yi aradı. Ramazan S. de "Kuzenim kaza yapmış beni oraya götürür müsün" diyerek yoldan çevirdiği motokurye İbrahim K.'nin (26) motosikletiyle olay yerine geldi.

ÖNCE SİLAHLA VURDU SONRA DARBETTİ

Silahını çeken Ramazan S., bağırarak küfür ve hakaret ettiği servis şoförü Muzaffer Ş.'yi kolundan ve omzundan vurdu. Ramazan S. daha sonra da Muzaffer Ş.'yi sokak ortasında darbetti. Tehditlerde bulunan Ramazan S. daha sonra kuzeni Serhat S. ile birlikte olay yerinden ayrıldı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Muzaffer Ş.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otomobilin plakasından sürücüsü Serhat S.'nin aracı Bursa'da bir firmadan kiraladığını belirledi. Devam eden çalışmalarda sürücü Serhat S. polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Serhat S. olayı kuzeni Ramazan S.'nin gerçekleştirdiğini söyledi. Bunun üzerine çalışmalarına devam eden polis, Ramazan S.'yi Çeliktepe'de olayda kullandığı silahla yakaladı.

SERVİS ŞOFÖRÜNÜ VURAN TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Ramazan S. ve Serhat S.'nin ifadeleri alınarak 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından adli işlemleri yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Serhat S., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı. Servis şoförünü vuran Ramazan S. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYA KARIŞANLARIN 31 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Diğer yandan Serhat S.'nin 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Çocuğun cinsel istismarı' gibi suçlardan poliste 26 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Şoförü vuran Ramazan S.'nin ise 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan poliste kaydı olduğu öğrenildi. Servis şoförü Muzaffer Ş.'nin poliste 4 suç kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı

Kağıthane'de trafik kavgası: Servis şoförünü kuzenine vurdurdu o anlar kamerada
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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