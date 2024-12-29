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Kağıthane'de takip edildiklerini zanneden şüpheliler, sokak ortasında polise saldırdı

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Kağıthane'de sokakta yürüyen 3 şüpheli, kendilerini takip ettiklerini zannettikleri polis ekiplerine, "Kardeş, neden peşimizden geliyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Çağırdıkları arkadaşlarıyla beraber ekibe saldıran şüpheliler bir polis memurunun elini çatlattı.

İstanbul Kağıthane'de 25 Aralık Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde olaylı bir gece yaşandı. Edinilen bilgilere göre; İstanbul Narkotik suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe takibi yapmaya başladı. O esnada kaldırımda yürüyen Ömer Y., Semih D. ve Savaş K, kendilerini takip ettiklerini zannettikleri sivil polis ekibine, "Kardeş, sen kimsin, ne yapıyorsun burada, neden peşimizden geliyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi.

Kağıthane'de takip edildiklerini zanneden şüpheliler, sokak ortasında polise saldırdı

POLİSİ DARBEDİP ELİNİ ÇATLATTILAR

Ekip, polis olduklarını belirterek önlerini kesen şüphelilerin uzaklaşmasını söyledi. Olay yerinden ayrılmayan şüpheliler polislerin üzerine yürüyerek küfür etti. Tehditler savuran saldırganlar 3 arkadaşlarını da olay yerine çağırdı. Toplamda 6 kişi olan şahıslar polis memuruna saldırdı. Saldırıda polis memurunun elinin çatladığı öğrenildi.

Kağıthane'de takip edildiklerini zanneden şüpheliler, sokak ortasında polise saldırdı

HEPSİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Takviye ekiplerin olay yerine gelmesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler polis aracına götürüleceği sırada arkadaşları Yasin A., Yunus Y. ve Halil Y., etrafını sardıkları polis ekibini darbetmeye çalıştı. Polise saldıran şüphelileri kaçırmaya çalışan diğer 3 şüpheli ise, takviye ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri tamamlanan şüphelilerin toplamda 27 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kağıthane'de takip edildiklerini zanneden şüpheliler, sokak ortasında polise saldırdı

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Semih D., Savaş K. ve Ömer Y. çıkarıldığı mahkemece "Görevini yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklandı. Halil Y., Yasin A. ve Yunus Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kağıthane'de takip edildiklerini zanneden şüpheliler, sokak ortasında polise saldırdı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAdil Ece:

BU MAAHLUKATLARI MERDİVENDEN ATIN

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Haber Yorumlarıhacı avcı:

Bu ülkeyi bir yıl ben yöneteyim bu çakallar esas duruşta yürütürüm

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Haber YorumlarıVEFA:

Kağıthane tehlikeli yer. Memleket zaten zebaniler çarşısına dönmüş. Sokaklarda huzur, güvenlik kalmamış!!!

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Haber YorumlarıCem Demirci:

Polisimize Askeremize Kalkan Kim Olursa Olsun Asla Affetmeyin Lütfen Sayın Savcı ve Hakimlerimiz Bu gibi insan görünüşlü kişilerin hepsinin tutuklayın Uzun bir süre hapis yatsınlar Lütfen cezalar Caydırıcı olsun

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

diğer üç kişide tutuklanmalıydı müspet suçu olmadığı halde kendini adalet yerine koyup muhalifleri sudan sebeplerle hapse attıran iktidar sokaklarda canla başla kelle koltukta çalışan emniyet kuvvetlerine karşı yapılan saldırılara duyarsız o diğer üç kişide tutuklanmalıydı böyle saldırılar örnek teşkil edecek suç işleyenler gemi azıya alıp nasıl olsa cezası yok diye çeteler halinde polislere kafa tutup saldırmaya devam edecekler

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

İnsanlar yaşam hakkı tanımadıkları iddasıyla adaletsizliklerin merkezi ve kötülüklerin odağı haline gelmiş örgütlü bir kötülük olarak algıladıkları devletin memurlarına kendilerini güvende hissedebilmek için acımasızca tüm sorumlulukları aşarak ve korku eşiğinden geçerek saldırmak zorunda kalıyorlar gibidir; bu saldırıların kökeninde hiç bir katma değer üretmediği halde maaş alan kamu faaliyetleri kalpazanları ve bankamatik memurları varken kendilerinin zor koşullarda gelir sağlamalarıdır

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Haber YorumlarıHOZKAN:

ZORLA REİSİN ELİNE SOPAYI ALDIRACAKLAR.REİS SOPAYI ELİNE ALIRSA VAY HALİNİZE..

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Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Burdan İstanbul emniyet müdürü ve ilce müdürlüklerinin ders cıkarması lazım adamlar polıs bile cevırıp döve biliyor sorgulaya bılıyorsa orda güvenlik kalmamıştır

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Haber YorumlarıAdnan Gul:

Yine serbest kaldılar mi?

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