Kağıthane'de takip edildiklerini zanneden şüpheliler, sokak ortasında polise saldırdı

İstanbul Kağıthane'de 25 Aralık Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde olaylı bir gece yaşandı. Edinilen bilgilere göre; İstanbul Narkotik suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe takibi yapmaya başladı. O esnada kaldırımda yürüyen Ömer Y., Semih D. ve Savaş K, kendilerini takip ettiklerini zannettikleri sivil polis ekibine, "Kardeş, sen kimsin, ne yapıyorsun burada, neden peşimizden geliyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi.

POLİSİ DARBEDİP ELİNİ ÇATLATTILAR

Ekip, polis olduklarını belirterek önlerini kesen şüphelilerin uzaklaşmasını söyledi. Olay yerinden ayrılmayan şüpheliler polislerin üzerine yürüyerek küfür etti. Tehditler savuran saldırganlar 3 arkadaşlarını da olay yerine çağırdı. Toplamda 6 kişi olan şahıslar polis memuruna saldırdı. Saldırıda polis memurunun elinin çatladığı öğrenildi.

HEPSİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Takviye ekiplerin olay yerine gelmesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler polis aracına götürüleceği sırada arkadaşları Yasin A., Yunus Y. ve Halil Y., etrafını sardıkları polis ekibini darbetmeye çalıştı. Polise saldıran şüphelileri kaçırmaya çalışan diğer 3 şüpheli ise, takviye ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri tamamlanan şüphelilerin toplamda 27 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Semih D., Savaş K. ve Ömer Y. çıkarıldığı mahkemece "Görevini yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklandı. Halil Y., Yasin A. ve Yunus Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.