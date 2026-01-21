Haberler

Kağıthane'deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Burak Tunçel'in otomatik silahlarla gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybettiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganlar, Tunçel'i araca bindirdikten sonra çapraz ateşe tuttular. Olayla ilgili toplam 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Burak Tunçel'in uzun namlulu silahlarla öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganların Tunçel'i araca bindikten sonra çapraz ateşe tuttukları görülüyor.

Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde 17 Ocak günü park halindeki 34 HUB 246 plakalı araca kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından otomatik silahla saldırı düzenlenmişti. 40'a yakın kurşunun isabet ettiği otomobilin sürücüsü Burak Tunçel (25) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olay sonrası polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda araç içerisinde Burak Tuncel'in uzun namlulu silahlarla öldürülmesi ile ilgili olarak şüphelilerle birlikte hareket eden 3 şahıs yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı. 2'si 18 yaşından küçük toplam 6 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Silahlı saldırı anları kamerada

Silahlı saldırı anları bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganların Tunçel'i araca bindikten sonra çapraz ateşe tuttukları görülüyor. Araca binen saldırganlardan biri camı açıp tabancayla iki el daha ateş ediyor. Maskeli oldukları görülen saldırganlar daha sonra park halindeki siyah bir otomobile binerek olay yerinden kaçıyor. - İSTANBUL

