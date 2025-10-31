Haberler

Kağıthane'de İşyerine Kurşun Sıkan Genç Yakalandı

Kağıthane'de İşyerine Kurşun Sıkan Genç Yakalandı
Güncelleme:
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir işyerini kurşunladıktan sonra kaçan 17 yaşındaki bir şahıs, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Olayın yaşandığı mahalledeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi bir tabanca ile birlikte gözaltına aldı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde işyeri kurşunladıktan sonra kaçan 17 yaşındaki bir şahıs, yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli mahallede bulunan işyerini kurşunladı. Silah sesinin duyulmasıyla çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Beşiktaş ilçesi Levent Mahallesi'nde görev yapan polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine sevk edilen ekipler, Talatpaşa Caddesi'nde koşarak kaçan bir şüpheliyi gördü. Ekipler şüphelinin peşine düşerken, aralarında kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri, kovalamacanın ardından şüpheliyi 1 adet tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, kimlik bilgileri tespit edilen M.E.K.(17)'nin emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

