Bisikletini vermeyen çocuğu darp etmişlerdi: 2 suça sürüklenen çocuk hakkında istenen ceza belli oldu

Kağıthane'de bisikletini vermeyen 10 yaşındaki çocuğu, bıçakla tehdit edip kovalayan ardından araba çarpan çocuğu etraf sakinleşince tekme ile tokatlarla darp ettiği iddia edilen 16 ve 13 yaşındaki 2 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 2 suça sürüklenen çocuğun birine 7 yıl 6 aya kadar, diğerine ise 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Kağıthane'de 3 Eylül 2025'de tek başına bisikletiyle gezen 10 yaşındaki A.U.İ.'yi, bisikletini kendilerine vermek istememesi üzerine bıçakla tehdit edip kovalayan, kovalamaca sırasında kendisine oradan geçmekte olan bir otomobil çarpan çocuğu çevredekiler dağılınca bu kez tekme ile tokatlarla darp ettiği iddia edilen 16 yaşındaki İ.H.K. ile 13 yaşındaki E.S.'ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bisikletini vermek istemeyen 10 yaşındaki çocuğu bıçakla tehdit edip kovalamaya başladılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay günü 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla 16 yaşındaki İ.H.K. ile 13 yaşındaki E.S.'nin tek başına bisikletle gezmekte olan 10 yaşındaki mağdur A.U.İ.'yi gördüğü, bisikletini istedikleri, mağdur çocuk A.U.İ.'nin bisikletini vermek istememesi üzerine suça sürüklenen çocukların, mağduru başka zaman bıçaklamakla tehdit edip kovalanmaya başladıkları anlatıldı.

Kendilerinden kaçan çocuğa araba çarpmasına sebep oldukları, etraf sakinleşince de hem çocuğu hem bisikleti tekmelemeye başladıkları belirtildi

Mağdur çocuk A.U.İ.'ye, diğer 2 suça sürüklenen çocuktan kaçtığı sırada, oradan geçmekte olan bir otomobilin çarptığının aktarıldığı iddianamede, o sırada çevredekilerin mağdurla ilgiledikleri, bir süre sonra çevredekilerin dağıldığı, bunun üzerine ise 2 suça sürüklenen çocuğun tekrar mağdurun yanına gittiği ve tekme ile tokatlarla hem kendisini hem de bisikletini tekmelemeye başladığı kaydedildi. Ayrıca, 2 suça sürüklenen çocuğun mağdurun herhangi bir eşyasını alamadan uzaklaştıklarının tespit edildiği de ifade edildi.

"Bisikletini istediğimiz ve 'vermezsen başka zaman bıçaklarız' dediğimiz hususu doğru değildir"

Suça sürüklenen çocuk E.S.'nin ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü mağdur A.U.İ.'nin bisikletle geçerken kendilerine bağırdığını söyleyerek, "Bağırarak geçince peşinden gittik, 'size ne' diyerek bizi tersledi. Küfür ettiğini duymuş arkadaşım, o peşinden koşunca ben de koştum. Giderken bir araba tekerleğine çarptı, dengesini kaybedip düştü. Yanına ulaştık, neden küfrettiğini sorarken arkadaşım tokat attı. Bisiklete tekme attığını gördüm. Bisikletini istediğimiz ve 'vermezsen başka zaman bıçaklarız' dediğimiz hususu doğru değildir. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum" dediği belirtildi.

Önce görmedim dedi, güvenlik kamera görüntüleriyle tekrar soruldu: "Bizden kaçarken araba çarptığını gördüm. Darp ettiğim için pişmanım"

Diğer suça sürüklenen çocuk İ.H.K. ise ifadesinde, mağdurun kendilerine bisikletle geçerken laf attığını belirterek, "Küfür edince ben kovalamaya başladım. Ara sokakta mağduru yerde gördük, araba çarptığını bilmiyorduk. Yanına gidip sorduğumda özür dilemeye başladı. Yalan söyleyerek bizden kurtulmaya çalıştığını fark edince tokat attım. Bisiklete tekme attığım da doğrudur fakat tehdit etmedik." şeklinde konuştu. İfade sırasında İ.H.K.'ya, olay anına ilişkin kamera görüntüsü de belirtilerek araba çarpma anını görüp görmediği tekrar soruldu. Bunun üzerine İ.H.K., "Bizden kaçarken araba çarptığını gördüm. Yerdeyken yanındaydık. Belirttiğim sebeplerden tokat attım. Darp ettiğim için pişmanım" ifadelerini kullandı. İddianamede ayrıca, müşteki tarafın suça sürüklenen çocuk E.S. hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği de belirtildi.

1 kişiye 7 yıl 6 aya kadar, diğer kişiye 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede suça sürüklenen çocuk İ.H.K.'nın 'birden fazla kişiyle birlikte nitelikli yağmaya teşebbüs' suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis, suça sürüklenen çocuk E.S.'nin ise aynı suçtan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı