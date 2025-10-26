Haberler

Nilay'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu

Nilay'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu Haber Videosunu İzle
Nilay'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu
Güncelleme:
Kağıthane'de Ali K. eski sevgilisi olduğu iddia edilen Nilay Kotan'ı sokak ortasında 15 el ateş ederek katletti. Silivri'de yakalanan ve "Kasten yaralama" suçundan kaydı bulunan şüphelinin evli ve 3 çocuğu olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüler kan dondurdu. Görüntülerde Ali K'nin, kadına art arda ateş ettikten sonra araca binip kaçtığı görülüyor.

  • Ali K. (64), Nilay Kotan'ı (42) Kağıthane'de sabah saat 09.00'da 15 kurşunla öldürdü.
  • Ali K., olaydan sonra aracıyla Silivri'ye kaçtı ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
  • Olay yerinde 15 adet boş mermi kovanı bulundu ve cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.
  • Nilay Kotan boşanmıştı; Ali K. evli ve 3 çocuk babasıydı.
  • Ali K.'nın 'kasten yaralama' suçundan sabıka kaydı bulunuyordu.

Kağıthane'de Çağlayan Mahallesi'nde sabah saat 09.00 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Ali K. (64) isimli şahıs, işe gitmek için evden çıkan ve gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Nilay Kotan'ın (42) önünü kesti.

Eski sevgilisi Nilay'ı sokak ortasında katletti! Cinayet anı kamerada

KADINI SOKAK ORTASINDA KATLETTİ

Silahını çeken Ali K. kadına peş peşe ateş ettikten sonra geldiği araçla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kotan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eski sevgilisi Nilay'ı sokak ortasında katletti! Cinayet anı kamerada

15 EL ATEŞ ETMİŞ

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin olaydan sonra aracıyla Silivri'ye doğru kaçtığını tespit etti. Peşine düşen polis, Ali K.'yı yakaladı. Gözaltına alınan Ali K. emniyete götürüldü. Öte yandan olay yerinde yapılan incelemelerde 15 adet boş mermi kovanı bulundu. Cinayet anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Eski sevgilisi Nilay'ı sokak ortasında katletti! Cinayet anı kamerada

KATİL ZANLISI EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI

Olayla ilgili yapılan incelemede Nilay Kotan'nın eşinde boşandığı, Ali K.'nın ise evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Ayrıca Ali K.'nın 'kasten yaralama' suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Eski sevgilisi Nilay'ı sokak ortasında katletti! Cinayet anı kamerada

CİNAYET ANI KAMERADA

Ali K.'nın 15 el ateş açarak Nilay Kotan'ı öldürdüğü olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Nilay Kotan'ın önünü kesen Ali K.'nın art arda ateş açtığı ve ardından aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
