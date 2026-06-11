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Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger görevden uzaklaştırıldı

Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger görevden uzaklaştırıldı
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Kırıkkale'nin Keskin İlçe Belediye Başkanı Ekmel Cönger, hakkında rüşvet alma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri de uygulanan Cönger, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir kararıyla görevinden uzaklaştırıldı.

  • Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, rüşvet suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
  • Ekmel Cönger hakkında yurt dışı çıkış yasağı dahil adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.
  • İçişleri Bakanlığı, mahkumiyet kararının ardından Ekmel Cönger'i geçici tedbirle görevden uzaklaştırdı.

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasında hapis cezası almasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir kararıyla görevinden uzaklaştırıldı.

Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, yürütülen bir rüşvet soruşturması kapsamında adli makamlarca cezaya çarptırılmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden el çektirildi.

RÜŞVET SUÇUNDAN HAPİS CEZASI VE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI 

Edinilen bilgilere göre; Belediye Başkanı Ekmel Cönger hakkında "Rüşvet Alma" suçu nedeniyle adli soruşturma yürütülüyordu. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 08.06.2026 tarihli duruşmada dava dosyasını karara bağladı. Mahkeme, Cönger’in Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 251/1. maddesi kapsamında 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Kararla birlikte Cönger hakkında yurt dışına çıkış yasağı dahil olmak üzere adli kontrol tedbirlerinin ayrı ayrı uygulanmasına karar verildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI 

Mahkemenin verdiği bu mahkumiyet ve adli kontrol kararlarının ardından İçişleri Bakanlığı jet hızıyla harekete geçti. Bakanlık, Anayasa'nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47’nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, geçici bir tedbir olmak suretiyle Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger’i görevden uzaklaştırdığını resmi bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu.

Olayla ilgili idari sürecin devam ettiği bildirildi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMelia Kpln:

hangi mahkeme verdi bu cezayı anlamadım tam olarak ama ceza yedi demek ki yanlış bi şey yapmış. görevden de uzaklaştırılmış işi bitmiş sanırım

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Haber YorumlarıNagihan Eagle:

böyle başkanlar varsa ne yapıcaksın ?? kadın olsa kesin daha az ceza yerdi ?? erkek başkanlar hep böyle yapıyo ?? rüşvet alıyo ülke kalkınmıyo ?? yazık be ülkeye

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Haber YorumlarıŞeref Can Yorulmaz:

yine aynı hikaye işte bi başkan yargılanıyo bi başkan hapis yatıyo kimse ders almıyo maalesef

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