Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger görevden uzaklaştırıldı

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasında hapis cezası almasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir kararıyla görevinden uzaklaştırıldı.

Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, yürütülen bir rüşvet soruşturması kapsamında adli makamlarca cezaya çarptırılmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden el çektirildi.

RÜŞVET SUÇUNDAN HAPİS CEZASI VE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Edinilen bilgilere göre; Belediye Başkanı Ekmel Cönger hakkında "Rüşvet Alma" suçu nedeniyle adli soruşturma yürütülüyordu. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 08.06.2026 tarihli duruşmada dava dosyasını karara bağladı. Mahkeme, Cönger’in Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 251/1. maddesi kapsamında 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Kararla birlikte Cönger hakkında yurt dışına çıkış yasağı dahil olmak üzere adli kontrol tedbirlerinin ayrı ayrı uygulanmasına karar verildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI

Mahkemenin verdiği bu mahkumiyet ve adli kontrol kararlarının ardından İçişleri Bakanlığı jet hızıyla harekete geçti. Bakanlık, Anayasa'nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47’nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, geçici bir tedbir olmak suretiyle Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger’i görevden uzaklaştırdığını resmi bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu.

Olayla ilgili idari sürecin devam ettiği bildirildi.