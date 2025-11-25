Kız kardeşe akılalmaz şaka! Görüntüler infial yarattı
Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir kafede oturan kız kardeşinin kafasına kurusıkı tabancayı dayayarak şaka yaptığını öne süren genç, gözaltına alındı.
- Aydın'ın Efeler ilçesinde 20 yaşındaki M.Ö., kız kardeşinin başına kurusıkı tabanca dayadı.
- M.Ö., olayın ardından emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
- M.Ö.'nün kız kardeşi şikayetçi olmadı ve M.Ö. yarın adliyeye sevk edilecek.
Aydın'ın Efeler ilçesinde 20 yaşındaki M.Ö., bir arkadaşıyla birlikte Girne Mahallesi'ndeki kafede oturan kız kardeşinin yanına geldi.
KIZ KARDEŞİNİN BAŞINA TABANCA DAYADI
Bir anda yanında getirdiği kurusıkı tabancayı çıkaran M.Ö., silahı kız kardeşinin kafasına dayayarak şaka yapmak istedi. Başına silah dayanan genç kız kısa süreli şaşkınlık yaşarken, o anlar da güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
GÖRÜNTÜLER EMNİYETİ HAREKETE GEÇİRDİ
Olayın ardından bir süre daha kafede oturan gençler daha sonra kafeden ayrılırken, ortaya çıkan görüntülerin ardından çok sayıda vatandaş duruma tepki gösterdi. Harekete geçen emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında M.Ö. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
ŞİKAYETÇİ OLMADI
Kız kardeşinin şikayetçi olmadığı M.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.