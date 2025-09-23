'Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor' diyen çocuğun kulağından yengeç çıktı

Meksika sahilinde yaşanan olay görenleri şok etti. Küçük çocuğun kulağından yengeç çıktı.

Aile sahile yeni varmıştı ki, Pedro kulağında rahatsızlık hissetmeye başladı. Endişelenen annesi, oğlunu hemen yakınlardaki bir sağlık merkezine götürdü. Doktorlar yapılan incelemede, küçük bir yengecin çocuğun kulağına kaçtığını ve sıkıştığını tespit etti.

CANLI YENGECİ DİKKATLİCE ÇIKARDI

Pedro, doktor yengeci çıkarırken annesinin bunu kayda almasını istedi. Video görüntülerinde, doktorun bir eliyle Pedro'nun kafasını sabitlerken diğer eliyle canlı yengeci dikkatlice çıkardığı görülüyor.

Moda tasarımcısı ve influencer olan Kitzia Mitre, oğlunun kulağındaki canlı yengeci görünce büyük bir korkudan kurtulduğunu söyledi. Olay, sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede gündem oldu ve kullanıcılar hem Pedro'ya hem de doktorun soğukkanlı müdahalesine dikkat çekti.