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Kadınları rahatsız eden şahıs polise saldırdı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çevresindeki kadınları torpil atarak rahatsız eden bir şahıs, polise mukavemet göstererek saldırdı. Şahıs, polise tehditler savurdu ve tekme attı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Kafayı vuracağım" diyerek tehdit ettiği polise tekme attı... O anlar kamerada

Yolda yürüyen kadınları torpil atarak rahatsız etti, gözaltına alınınca küfürler savurdu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çevresindeki kadınları torpil atarak rahatsız eden şahıs, polise mukavemet gösterince kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. 'Kelepçenin sıkı olduğunu' öne süren şahıs polislere ve dini değerlere yönelik ağıza alınmayacak küfürler savurdu. Şahıs, 'kafayı vuracağım' diyerek tehdit ettiği polise tekme attığı anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir şahıs iddiaya göre, çevresindeki kadınları torpil atarak rahatsız etti. Bölgede devriye atan, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motorize polis ekipleri, durumu fark ederek harekete geçti. Trafik polislerini gören ve kaçmaya başlayan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Ekiplere mukavemet gösteren şahıs yere yatırılarak kelepçelendi. Daha sonra ayağa kaldırılan şahıs 'kelepçenin sıkı olduğunu' öne sürerek trafik polislerine ve dini değerlere ağıza alınamayacak küfürler etti. Polis ekipleri şahsı telekomünikasyon mağazasının duvarına yanaştırdı. Bir vatandaş etrafa küfürler savurmaya devam eden şahsın ağızını eliyle kapatmaya çalıştı.

'Kafayı vuracağım' diyerek tehdit ettiği polise tekme attı

Şahıs daha sonra kendini kelepçeleyen trafik polisini 'kafayı vuracağım' diyerek tehdit etti. Devamında trafik polisine tekme attı. Trafik polisi soğuk kanlılığını korurken, şahıs sakinleşmesi için telekomünikasyon mağazasına sokuldu. Bölgeye gelen İzmit ilçesi Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şahıs, ekip aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

O anlar kamerada

Öte yandan olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahısın 'kafayı vuracağım' diyerek tehdit ettiği trafik polisine tekme attığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Güncel Haberler

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