Kadınlara sözlü tacizde bulunan adama mahalle dayağı

Kadınlara sözlü tacizde bulunan adama mahalle dayağı
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Bursa'da sokakta yürüyen kadınlara sözü taciz bulunduğu iddia edilen şahıs, mahalle halkının tepkisiyle karşılaştı. Kalabalık bir grup yakaladıkları şahsı sokak ortasında döverken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Darp edilen şahıs olay yerinden güçlükle bir kamyonetin arkasına atlayıp kaçtı.

Bursa'da, kadınlara sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi, mahalle sakinleri tarafından darp edildi. Şüphelinin meydan dayağı yediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen kadınlara rahatsızlık verdiği öne sürülen şahıs, mahalle halkının tepkisiyle karşılaştı.

SOKAK ORTASINDA DÖVDÜLER

Kalabalık bir grup, şahsı yakalayarak sokak ortasında dövdü. Şiddet anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çok sayıda kişinin şahsa tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor.

KAMYONETİN ARKASINA ATLAYIP KAÇTI

Darp edilen şahıs olay yerinden güçlükle bir kamyonetin arkasına atlayıp kaçtı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAlkurt:

Herkes kendi isini kendi gorurse iyi olmaz, AKP yoruldun artik Git Dinlen, Adam gibi biri gelip agir cok agir yasalar getirmeli.

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıEnes:

Ülkeyi hırsızlara teslim etmez bu millet . Chp Müslüman mahallesinde salyangoz sattığı sürece hiç bir zaman iktidara gelemiyecej

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Haber YorumlarıNecip Gungor:

kim gelecekmiş 50 sene geriye gitmemize gerek yok gardeş.Namazinda ve abdestinde ol ve kuranı oku o yeterli olması lazim

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Yahu bu yaşanan ahlaksızlıklar 24 senedir ülkeyi yönetemeyen akp yönetimlerinde çoğalmıştır..bunu bile kabul etmekte zorlanan beyin özürlüler sanki iktidarda chp varmış gibi bir ruh haline sahipler...tedavi olun....

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Haber Yorumlarıaykut333:

bolu yangını sorumluları istifa etmeli

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Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıLeven Ergün:

HERYERDE BÖYLE OLMALI, BAYANLARA BIRAK LAF ATMAYI, CAK CUK YAPANI BİLE MARİZLEMELİ

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