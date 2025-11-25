Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele gününde Elazığ'da 3 çocuk annesi kadın, kocası tarafından öldürüldü.

Olay, Kovancılar ilçesi Bağlar Mahallesi Murat Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 3 çocuk annesi Sümeyye Y. (34) ile kocası E.Y. arasında ailevi konuda tartışma çıktı. Tartışmanın ardından E.Y. çıkardığı silah ile eşine 7 el ateş etti. Silah seslerini duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ