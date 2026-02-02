Leoparla selfie çekmek istedi, ölümden son anda kurtuldu

Çin'de kayak yaptığı sırada gördüğü bir leoparla selfie çekmek isteyen kadın turist, çok fazla yaklaştığı leoparın saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan kadın turist kaskı sayesinde ciddi bir şekilde sayesinde yaralanmaktan kurtuldu.

Çin'in Keketuohai UNESCO Küresel Jeoparkı'na bağlı Talat köyünde kayak yapan bir kadın turistin çevre bulunan leoparla fotoğraf çekilme isteği kanlı bitti. Leoparla selfie çekilmek isteyen kadın, leopara 3 metre kadar yaklaşan kadın leoparın saldırısına uğradı. Fotoğraf çektiği sırada gülümsediği görülen kadının dakikalar sonra çekilen bir görüntüsünde kadının yüzünün kanlar içinde kaldığı anlaşılıyor. Çevrede bulunanların kurtardığı turistin kaskı sayesinde ciddi bir şekilde sayesinde yaralanmaktan kurtulduğu kaydedildi. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun stabil olduğu açıklandı.

Yetkililer, bölgede bir gün önce leopar görüldüğüne dair uyarıların yapıldığını ancak kayak yapan kadın turistin daha iyi bir açı için leopara çok fazla yaklaştığını dile getirdi. - PEKİN