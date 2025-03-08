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Kadın Polislerden KADES Uygulaması İçin Bilinçlendirme Etkinliği

Kadın Polislerden KADES Uygulaması İçin Bilinçlendirme Etkinliği
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Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kadın polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda KADES uygulaması hakkında bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Kadınlar, bu uygulama sayesinde potansiyel tehlikelerden hızlıca emniyete ulaşabileceği konusunda bilgilendirildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kadın polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda KADES uygulaması hakkında bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Kadın polisler, alanda kurulan stantta vatandaşlarla birebir görüşerek KADES'in kullanımını anlattı. Kadın Acil Destek Uygulaması'nın (KADES), kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet ve tehdit anlarında emniyet güçlerine hızlıca ulaşmalarını sağladığını belirten ekipler, uygulamanın indirilmesi ve aktif kullanımı konusunda bilgilendirme yaptı.

Etkinlikte, kadınlara broşür dağıtılırken, polis ekipleri KADES'in kadınlar için hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Yetkililer, kadınların güvenliği için KADES uygulamasının yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, her kadının telefonuna uygulamayı indirerek muhtemel bir tehlike anında bir dokunuşla polise ulaşabileceğini ifade etti.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, kadınların güvenliği ve bilinçlendirilmesi adına bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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